На фасад университета в Волгограде вернут контур барельефа Сталина для «восстановления исторического облика здания». Его убрали еще при Хрущеве

На фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) вернут контур барельефа Иосифа Сталина, сообщает пресс-служба вуза.

Контур барельефа появится в рамках работ по «восстановлению исторического облика здания». Также будет добавлена табличка о том, что раньше на этом месте был барельеф советского вождя.

Как пишет V1.ru, вернуть только контур, а не барельеф целиком было решено, чтобы не вызвать возможного «возмущения либеральной общественности».

Изначально на фасаде были четыре барельефа — Сталина, Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Изображение Сталина убрали в годы правления Никиты Хрущева.

1 февраля в Волгограде к 80-летию победы СССР в Сталинградской битве торжественно открыли памятник Сталину на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва». Примерно в ста метрах от этой площади находится мемориал жертвам политических репрессий.

В 2019 году памятник Сталина к 140-летию советского вождя открыли перед местным отделением КПРФ.

В последние годы в публичном поле регулярно появляются предложения вернуть Волгограду название Сталинград, которое он носил с 1925 по 1961 год. В январе ВЦИОМ проводил опрос, в рамках которого 67% горожан не поддержали переименование.