Минпросвещения РФ подготовило новый учебник истории с разделом про войну в Украине

В России подготовлен новый учебник истории для 11-х классов, содержащий раздел о . Новое учебное пособие показал 24 апреля на просветительском марафоне «Знание. Первые» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как пишет ТАСС, в учебнике будут раскрыты причины начала СВО. «Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», — цитирует агентство выдержки из учебника.

Авторами нового пособия выступили помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По словам Кравцова, учебник с разделом про СВО будет доступен для 10-11-х классов уже с 1 сентября 2023 года. По словам министра, школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.

В январе пресс-служба министерства сообщала, что новый учебник истории будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года.

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