Минюст заявил о планах запретить смену гендерного маркера (графа «пол») в паспорте

Министерство юстиции РФ намерено законодательно запретить возможность менять гендерный маркер (графа «пол») в паспорте и других удостоверениях личности, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко.

По утверждению министра, эта инициатива является одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве. В частности, для этого потребуются изменения в законах об актах гражданского состояния и основах охраны здоровья граждан в РФ.

Российское законодательство предусматривает возможность смены гендерного маркера в паспорте при наличии медицинского документа, подтверждающего трансгендерный переход. При этом, по словам Чуйченко, «обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается».

Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам.

С 2018 по 2022 год в России зафиксировали более 2700 случаев смены гендерного маркера в документах, после чего были зарегистрированы 190 браков, сообщил Чуйченко, ссылаясь на статистику ЗАГСов.

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