В Красном море пропала яхта с россиянами. Жена капитана заявила, что лодку похитили

Яхта с тремя гражданами России на борту пропала в Красном море после выхода из порта саудовского города Джизан, сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в Саудовской Аравии.

Прогулочное судно «30 минут» («30 minutes») вышло в море 17 апреля и направилось в Джибути, страну в Восточной Африке, выяснили российские дипломаты у владельца лодки. В тот же день судно встало на якорь в районе острова Румейн и пропало с радаров.

Связи с экипажем нет, у лодки отключены транспондеры автоматической системы идентификации. По данным дипломатов, на яхте находились граждане РФ Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова.

Жена капитана яхты Надежда Расина заявила РБК, что экипаж собирался прибыть в Джибути 19 апреля. Судно пропало в районе между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Уже 20 апреля начались поиски.

«Поступила информация, что судно похищено, но никакой подробной информации у нас нет. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию, от них мы и узнали», — сказала Расина.

В посольстве РФ в Саудовской Аравии отметили, что ни российские дипломаты, ни саудовские власти не нашли подтверждений тому, что судно захвачено пиратами.