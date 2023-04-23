Российский боец MMA Сергей Павлович победил Кертиса Блейдса на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил американца Кертиса Блэйдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222, прошедшего в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля.

Бой Павлович — Блэйдс в тяжелом весе завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Как отмечает ТАСС, это шестая подряд победа Павловича в UFC. Всего он провел под эгидой организации семь боев, в первом из них он проиграл Алистару Овериму из Нидерландов в ноябре 2018 года.

На счету 30-летнего Павловича 18 побед и одно поражение в MMA. У 32-летнего Блэйдса 17 побед и четыре поражения.

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