Заксобрание Оренбургской области направило в Госдуму законопроект об «умерщвлении исключительно гуманными методами» бродячих собак

Депутаты законодательного собрания Оренбургской области разработали и направили в парламент РФ законопроект, разрешающий «умерщвление бродячих собак гуманными методами». Как сообщается в телеграм-канале областного заксобрания, разрешить убивать собак предлагается:

при наличии у животного немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами;

при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или неизлечимых последствий острой травмы;

если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.

Действующие российские законы запрещают убивать бродячих животных, их можно лишь отлавливать, а, после стерилизации, вакцинации и чипирования, собаку должны вернуть на прежнее место обитания.

Запрет на убийство собак неоднократно предлагали отменить. Как правило, дискуссия по этому вопросу возникает после нападения бродячих животных на людей. Так, законодательная инициатива заксобрания Оренбургской области появилась после того, как 16 апреля стая собак в Оренбурге напала на мальчика, который от полученных ранений умер на месте происшествия.

Разрешить убивать собак после гибели жителя Оренбурга предложили и представители властей других регионов, в том числе депутаты Алтайского краевого заксобрания, писал «Коммерсант», с публичной критикой действующего законодательства в этой сфере выступил и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Читайте также

В России появилось гуманное законодательство о животных. Но бродячих кошек и собак продолжают убивать в большинстве регионов

Читайте также

В России появилось гуманное законодательство о животных. Но бродячих кошек и собак продолжают убивать в большинстве регионов