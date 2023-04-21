«Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе за 700 миллионов долларов

Компания «Яндекс» выкупила оставшуюся долю американской Uber в группе компаний «Яндекс.Такси». Сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов, ее одобрили регуляторы, сообщает Forbes со ссылкой на «Яндекс».

Российская компания выкупила 29,98% в совместном с Uber предприятии , уточняет «Интерфакс». В результате сделки «Яндекс» стал единственным владельцем группы компаний, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

В компании заявили, что сделка не повлияет на работу сервисов для пользователей и партнеров.

Сделку совершили за счет соглашения, а не реализации кол-опциона, который стороны заключили в 2021 году в рамках реструктуризации MLU. Опцион предполагал выкуп оставшейся доли у Uber до сентября 2023 года за 1,8-2 миллиарда долларов.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года представители Uber заявили, что ускорят продажу доли в совместном с «Яндексом» предприятии. Источники Forbes сообщили в феврале 2023 года, что стороны ведут переговоры, а стоимость активов изменилась из-за войны и заявления Uber о желании ускорить продажу доли.