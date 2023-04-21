Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации твич Юрия Хованского и телеграм Егора Крида

Роскомнадзор потребовал, чтобы мессенджер Telegram и сервисы для стриминга Twitch и Kick ограничили на территории России доступ к аккаунтам 15 блогеров. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ссылаясь на ответ Роскомнадзора.

По словам Мизулиной, Роскомнадзор внес аккаунты блогеров в реестр запрещенной информации. На момент публикации этой заметки в реестре, в частности, появились телеграм Егора Крида, телеграм Гусейна Гасанова, твич Некоглая (Николая Лебедева), твич Юрия Хованского, твич Бустера (Вячеслава Леонтьева), твич Киевстонера (Альберта Васильева).

Мизулина добавила, что Федеральная налоговая служба, в свою очередь, сообщила, что «организован комплекс контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».

Лига безопасного интернета в феврале обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров на платформах Twitch, YouTube и Telegram.