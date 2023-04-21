Глава МАГАТЭ заявил, что видел «военные приготовления» на Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время визита на Запорожскую атомную электростанцию в конце марта «видел явные признаки военных приготовлений».
«После этого наши эксперты, находящиеся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, а иногда и о сильном обстреле возле АЭС. Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — заявил Гросси, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.
О каких именно военных приготовлениях идет речь, Гросси не уточнил.
По словам главы агентства, в последнюю неделю эксперты МАГАТЭ на станции почти каждый день слышали стрельбу, а однажды они спустились в бомбоубежище «из-за потенциальной опасности, вызванной продолжающейся военной активностью в регионе».
Гросси отметил, что это происходит на фоне предположений, что на юге и в других частях Украины возможно наступление.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе — с начала полномасштабного российского вторжения в Украину находится под контролем российских сил. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Россией и Украиной о том, чтобы возле АЭС не вели бои.