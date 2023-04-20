Власти Киева разорвали договор с посольством России об аренде земли и потребовали передать имущество дипмиссии государству

Киевский городской совет разорвал договор об аренде земли с посольством России, объявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он также сообщил, что городские власти обратились в кабинет министров Украины с просьбой «о возвращении имущества „дипучреждения“ российских варваров в собственность украинского государства».

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля 2022 года. МИД РФ объявил об «эвакуации» персонала российских загранучреждений за два дня до начала полномасштабной войны — 22 февраля.