Владельцы бара и кафе в Перми публично извинились за видео, где они произносят тосты в поддержку Украины. Им поступали угрозы

Владелец пермского бара «Дом культуры» Данил Гурьянов и директор кафе «ПокеРамэн» Данила Шишкин опубликовали сторис в инстаграме, в которых они произнесли тост со словами «За Украину» и «Героям слава».

После этого, как пишет паблик «Пермь 36,6 против войны», им стали поступать многочисленные угрозы, в частности, в соцсетях грозились привлечь к «Дому культуры» внимание «отдела по контролю оборота наркотиков», называли бизнесменов «предателями», которых «спасет только уехать на фронт добровольцами».

Гурьянову и Шишкину пришлось записывать видео с извинениями. Они призвали «следить за своими словами» и не повторять их ошибок, так как «это может привести ни к тому, к чему вы хотели», сообщает Sota.

В середине апреля сообщалось, что записывать видео с извинениями пришлось посетителю одного из баров в Сургуте, который пришел в футболке с надписью «Служба безопасности Украины», а его фото появилось в инстаграме. Посетитель бара не только извинился и заявил, что поддерживает российских военных, но и порвал футболку перед камерой, писала «Медиазона». «7×7 — Горизонтальная Россия» также напоминает, что в аннексированном Севастополе жителей, выступающих против войны, заставили говорить на камеру, что они находились «под влиянием западной пропаганды».