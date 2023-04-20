Телеграм-каналы опубликовали фото огромной воронки на одной из улиц Белгорода. Сообщается о сильном взрыве

В Белгороде на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка. Фото с места происшествия публикуют белгородские телеграм-каналы.

Сообщается, что сильным взрывом повреждены несколько автомобилей, а одна из машин оказалась на крыше магазина. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Жители Белгорода, пишет Mash, сообщают, что перед падением неизвестного объекта слышали громкий свист. 112, в свою очередь, сообщает о «прилете» и «боеприпасе», часть которого попала в жилой дом на улице Шаландина.

Официально власти города пока никак не прокомментировали произошедшее.