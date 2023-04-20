Губернатор Белгородской области: с 24 февраля 2022 года под обстрелами «со стороны Украины» в регионе погибли 30 мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 24 февраля 2022 года в регионе из-за обстрелов погибли 30 мирных жителей. Он обвинил в этих обстрелах Вооруженные силы Украины.

«Всего за 2022 год насчитали 2276 обстрелов белгородских населенных пунктов со стороны Украины. 326 раз противники применяли беспилотники, также в регионе зарегистрировали 15 диверсий и минирований», — сказал губернатор.

Помимо 30 погибших, по словам Гладкова, еще 123 человека получили ранения. Повреждения получили 3267 домовладений, а также 660 автомобилей и 386 километров дорожного полотна, заявил губернатор.

Белгородская область, приграничная с Украиной, чаще других в России подвергается обстрелам. Также под обстрелы попадают приграничные районы Курской и Брянской областей.

В 15 приграничных населенных пунктах Белгородской области объявлен режим ЧС. Семь тысяч человек, проживающие там, принудительно отселены.

Что происходит в Белгородской области

«Ну окопы и окопы. Все нормально» Как жители Белгородской области учатся жить под обстрелами. Репортаж «Медузы» и «7×7»

Что происходит в Белгородской области

«Ну окопы и окопы. Все нормально» Как жители Белгородской области учатся жить под обстрелами. Репортаж «Медузы» и «7×7»