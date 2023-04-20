Бывший совладелец сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский арестован по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, сообщает ТАСС.

По данным агентства, против бизнесмена ведется расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали накануне.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Якубовскому официально предъявлено обвинение. Подробности дела собеседник агентства не раскрыл.

Кирилл Якубовский в середине 1990-х годов занимал пост заместителя председателя правления «Экспобанка». В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющим сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году бизнесмен передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а позднее вышел из бизнеса «Кофе Хауз». В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen и к тому времени привлек 150 миллионов евро инвестиций, пишет РБК.