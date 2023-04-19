Швейцарский банк Credit Suisse продолжал обслуживать счета нацистов вплоть до 2020 года

Швейцарский банк Credit Suisse вплоть до 2020 года обслуживал счета, связанные с немецкими и аргентинскими нацистами, говорится в расследовании комитета по бюджету сената США.

Согласно пресс-релизу, в ходе расследования было установлено, что Credit Suisse вел счета минимум 99 лиц, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.

70 счетов, связанных с аргентинскими нацистскими объединениями, были открыты после окончания Второй Мировой войны. По крайней мере 14 из этих счетов оставались открытыми в XXI веке. Также в ходе расследования был обнаружен 21 счет известных высокопоставленных нацистов, в том числе один, принадлежавший осужденному командиру — этот счет оставался открытым до 2002 года.

По данным комитета, последние подобные счета были закрыты в 2020 году. В том же году банк начал внутреннюю проверку, которой добивался . Для этой проверки банк нанял консалтинговую фирму AlixPartners. В 2021 году банк по настоянию центра нанял юриста Нила Барофски для наблюдения за работой AlixPartners и выполнения функций независимого омбудсмена.

В 2022 году Барофски отстранили от должности, а комитет по бюджету сената США начал свое расследование, по итогам которого установил, что Credit Suisse, первоначально содействовавший проверке, позднее резко ограничил внутреннее расследование, а также отказался проверять новые зацепки, обнаруженные специалистами.

В свою очередь пресс-служба Credit Suisse 18 апреля 2023 года опубликовала заявление, в котором говорилось, что в банке действительно были обнаружены счета аргентинских нацистов, однако, настаивает пресс-служба, они были открыты спустя годы, а в некоторых случаях десятилетия, после окончания Второй Мировой войны. На основании этого банк заключает, что эти счета не имеют отношения к претензиям Центра Симона Визенталя о том, что на них могли храниться средства жертв Холокоста. Тем не менее Credit Suisse решил нанять еще одну фирму — Clifford Chance — для проверки результатов расследования AlixPartners.