Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на памятном мероприятии в день 80-й годовщины начала , заявил, что в Европе никогда не должна была начаться война, подобная российскому вторжению в Украину.

Он стал первым руководителем Германии, который выступил у мемориала героям гетто. На церемонии также присутствовали президент Польши Анджей Дуда и президент Израиля Ицхак Герцог.

В ходе своего выступления президент Германии заявил об ответственности немцев за преследование и массовые убийства евреев.

«Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные немцами», — приводит его слова Der Spiegel. Он добавил, что немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы с жестокостью и бесчеловечностью, «для которых у нас нет слов». Штайнмайер отметил, что немцы осознают свою ответственность и задачи, которые им оставили выжившие и погибшие. По его словам, для немцев ответственность за свою историю «не имеет конечной точки».

Он напомнил о лозунге , назвав его самым важным уроком истории Германии. По его словам, это означает, что в Европе никогда не должна была вновь начаться война, подобная российскому вторжению в Украину.

«Никогда больше — это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими нашими союзниками», — сказал президент Германии.

Он добавил, что президент России Владимир Путин нарушил международное право, «незаконно напав на мирную, демократическую соседнюю страну». «Эта война приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть народу Украины», — заявил Штайнмайер (цитата по AFP).

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