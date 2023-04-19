ФСБ пришла с проверкой в московскую полицию. Ее связывают со сливом личных данных российских силовиков гражданам Украины

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД России проводят проверки в отделах полиции по Центральному округу Москвы. Об этом сообщают Baza, ТАСС и РБК.

Источник ТАСС рассказал, что проверки проводятся в УВД по ЦАО и в районных отделах. Это связано с утечкой данных российских силовиков. По его словам, полицейские по запросам за деньги выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были в том числе граждане Украины.

РБК пишет, что оперативные мероприятия прошли практически во всех отделах полиции Центрального округа. Силовики проводили «выемки документации и компьютерной информации». По данным собеседника издания, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные.

Baza уточняет, что сотрудники ФСБ уже несколько недель «зачищают» УВД по ЦАО и районные ОВД в центре Москвы. По информации телеграм-канала, утечку информации о силовиках заметили в середине весны. Следователи, искавшие источник утечки, решили проверить версию о том, что платными «пробивами» занимались полицейские, нашли в даркнете соответствующие объявления и откликнулись на них, попросив прислать данные на сотрудников прокуратуры.

Вскоре они получили запрошенную информацию и подтверждение, что данные сливают через УВД по ЦАО, пишет Baza. По информации канала, полицейские «распределяли заказы на пробив» по разным районам и другим округам, а их коллеги не знали, в чем принимают участие.

Телеграм-канал утверждает, что в отделении полиции по Таганскому району задержаны трое сотрудников, еще несколько — в ОВД по Арбату. Двое руководителей решили уволиться.