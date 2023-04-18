Страны G7 объявили, что будут блокировать российские активы до окончания войны и возмещения причиненного Украине ущерба

« » намерена блокировать российские активы до окончания войны в Украине, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-участниц объединения.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный [Украине] ущерб», — сказано в документе.

Кроме того, страны G7 планируют и дальше ужесточать санкции против России и контролировать их соблюдение. Также они намерены координировать усилия для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами и принять меры против тех, кто финансирует российскую агрессию.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину США, Великобритания, страны ЕС и присоединившиеся к ним страны заморозили валютные резервы России, находящиеся в их юрисдикциях. По оценкам главы Минфина РФ Антона Силуанова, из-за санкций Москва лишилась доступа к почти 300 миллиардам долларов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 18 апреля 2023 года заявила, что ЦБ работает над возвращением замороженных резервов. Она также напомнила, что в России были заморожены средства нерезидентов из «недружественных стран», это, в свою очередь, «формирует переговорную позицию [РФ] по этому вопросу».

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