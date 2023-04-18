Российские мобилизованные записали видео с жалобами на командование. Потом один из авторов обращения публично извинился за «ложные данные»

Мобилизованные из Липецкой, Рязанской и Тульской областей записали видеообращение, в котором пожаловались на отношение командования к ним и отсутствие гуманитарной помощи, сообщает «7×7 — Горизонтальная Россия».

На видео, опубликованном в группе «Новости Рязани ВКонтакте», четверо военнослужащих, лица которых закрыты масками, говорили о «халатности командования 387-го мотострелкового полка». В частности, они рассказывали, что не получили гуманитарную помощь от своих регионов: технику для доставки раненых, квадрокоптеры, ночные бинокли.

Власти Липецкой области заявили, что передали военным помощь, подчеркнув, что «ни разу не слышали жалоб».

Позднее в той же группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось еще одно видео, на котором «младший сержант Веретенников» заявляет, что вместе с сослуживцами записал обращение под давлением командира роты, опасаясь физической расправы. По словам Веретенникова, он «готов понести наказание» и опровергнуть «эти ложные данные» в СМИ.

За последние месяцы неоднократно появлялись видеообращения мобилизованных из разных регионов России, которые заявляли, что их отправили в зону боевых действий и передали под командование военных из аннексированных ЛНР и ДНР. Они жаловались на плохое обращение и материальное снабжение, а также говорили, что вместо службы по тем военным специальностям, по которым их обучали, они оказались в штурмовых отрядах.