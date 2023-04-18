Присяжные по делу калининградских врачей, со второй попытки осужденных по делу об убийстве новорожденного, рассказали о давлении судьи

Четверо присяжных по калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного ребенка, заявили о давлении председательствующего судьи Мособлсуда Андрея Вьюнова. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.

Соответствующие показания присяжные дали 17 апреля во время рассмотрения апелляции на приговор.

«Четверых присяжных заседателей, участвовавших в коллегии, опросили на предмет процессуальных нарушений. Они имелись со стороны председательствующего судьи Вьюнова, который, с их слов, заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых. Мы полагаем, что суд задумался, услышав откровения присяжных о давлении на них, и посчитает эти доводы весомыми», — рассказал адвокат.

Также, по словам Бабасова, одного из этих присяжных в день, когда он ехал в суд, задержала полиция «под надуманным предлогом». Из-за этого он пропустил финальное заседание.

Решение апелляционного суда будет оглашено 26 апреля.

Белая и Сушкевич были оправданы коллегией присяжных в Калининградском областном суде в конце 2020 года. В мае 2021 года дело направили на повторное рассмотрение; по требованию Генпрокуратуры его провели в Москве, а не в Калининграде. В августе 2022 года московская коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт, после чего суд приговорил Белую и Сушкевич к девяти с половиной и девяти годам лишения свободы соответственно.

Во время следствия и судебного процесса за Белую и Сушкевич неоднократно публично вступались другие врачи. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сравнивал дело с в 1953 году.