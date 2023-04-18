Генпрокуратура РФ признала «нежелательным» норвежский экологический фонд «Беллона»

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» в России, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Генпрокуратуры, деятельность фонда «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Также ведомство утверждает, что «Беллона» финансирует НКО-«иноагентов» и пытается влиять на российское законодательство, а кроме того, формирует общественное мнение «о несостоятельности российской природоохранной политики» и «некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей».

«Беллона» — экологическая организация с главным офисом в Осло. На сайте фонда говорится, что в 2022 году организация закрыла все свои офисы в России после начала полномашстабной войны в Украине. Фонд проработал в России около 30 лет.