«Агентство» предположило, что Путин посетил аннексированные территории Украины до Пасхи. В Кремле назвали это «ошибочной гипотезой»

Визит президента РФ Владимира Путина в аннексированные ЛНР и Херсонскую область, о котором Кремль объявил 18 апреля, мог состояться на прошлой неделе, сообщило издание «Агентство».

Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав видеозапись поездки Путина, которую первоначально распространила пресс-служба президента. На ней, в частности, видно, как Путин дарит военачальникам икону и говорит: «Сейчас вот Пасха будет, да?».

Путин посетил аннексированные ЛНР и Херсонскую область Meduza

В записи, опубликованной сейчас на сайте Кремля, слово «будет» вырезали. Также оно пропало из видео в телеграме пресс-службы Путина. Журналисты «Агентства» утверждают, что видео заменили «практически сразу».

В 2023 году Пасха началась 16 апреля. Путин присутствовал на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве в ночь на 16 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что поездка Путина состоялась все-таки после Пасхи — 17 апреля. «Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера», — сказал Песков (его слова приводит радио «Маяк»).

Владимир Путин начал свой визит на аннексированные территории с Крыма, пишет «Агентство» после анализа записи. По территории Крыма Путин перемещается на вертолете, затем на внедорожнике поехал в Геническ, административный центр аннексированной части Херсонской области (40 километров от границы Крыма). Затем Путин, как сообщается, посетил аннексированную часть Луганской области.