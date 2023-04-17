Власти США арестовали двух жителей Нью-Йорка по обвинению в организации подпольного участка полиции Китая на Манхэттене

Двух жителей Нью-Йорка арестовали по подозрению в организации незаконного подпольного полиции Китая в городе. Об этом сообщил Минюст США, отчитываясь о расследовании схем репрессий, которые, как утверждается, применяет КНР для преследования диссидентов.

Так, 61-летнему Лю Цзяньваню и 59-летний Чэнь Цзиньпину предъявлены обвинения в сговоре с целью действовать в качестве агентов правительства Китая без уведомления властей США и препятствовании правосудию. По версии следствия, они организовали подпольный полицейский участок в Чайна-тауне Манхэттене.

Кроме того, власти США предъявили обвинения в различных преступлениях 44 людям, которых считают сотрудниками китайских полиции и спецслужб, участвовавших в преследовании китайских диссидентов, живущих в США. В частности, их подозревают в том, что они создавали тысячи поддельных аккаунтов в соцсетях, чтобы угрожать несогласных с политикой КНР.

Ранее о том, что власти Китая управляют сетью подпольных полицейских участков по всему миру для преследования диссидентом и эмигрантов, сообщала правозащитная организация Safeguard Defenders. По ее данным, такие участки действуют в Лондоне, Торонто, Мадриде, Риме, Барселоне, Лиссабоне, Глазго и других крупных городах. В КНР при этом утверждают, что цель таких аффилированных зарубежных учреждений — помощь гражданам.

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