В Белгороде загорелась ТЭС. Телеграм-каналы сообщили об атаке беспилотников

В Белгороде в ночь на 17 апреля загорелась ТЭС. Местные паблики и телеграм-каналы сообщили, что тепловую электростанцию атаковали беспилотники.

По данным Baza, дроны сбросили взрывчатку и на две подстанции в Белгородской области — в Игуменке и Драгунском. Пожар на подстанциях потушили через час.

Официально эта информация не подтверждена. Глава области Вячеслав Гладков сообщил в телеграме о двух пожарах на гражданских объектах в Белгороде и Белгородской области, не уточняя, что стало их причиной. Позднее Гладков объявил, что оба пожара потушены, пострадавших нет.

За последние несколько месяцев неоднократно сообщалось об атаках беспилотников на различные объекты как в Белгородской области, граничащей с Украиной, так и в других регионах России. Российские власти обвиняли в некоторых таких атаках украинскую сторону. Власти Украины о причастности к таким операциям на территории России официально не объявляли.

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