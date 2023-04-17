Александр Архангельский покинул Высшую школу экономики

Писатель и телеведущий Александр Архангельский ушел с поста профессора Высшей школы экономики. Как написал Архангельский в фейсбуке, он также перестал быть членом ученого совета и соруководителем образовательной программы ВШЭ. Причины он объяснил так:

Ухожу по соглашению сторон, так что комментировать ничего не буду. Скажу только, что инициатива исходила от руководства Института медиа; я придерживаюсь правила «заявлениями не бросаемся», но если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию.

Александр Архангельский, по информации с его персональной страницы на сайте ВШЭ, которая сейчас недоступна, начал сотрудничать с вузом в 2006 году. Пост ординарного профессора он занимал с 2009 года. Архангельский выступал против поправок к Конституции, предусматривающих «обнуление» президентских сроков, а также публично поддерживал протесты в Беларуси.

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