Германия отключила последние три АЭС

Власти Германии в ночь на 16 апреля отключили последние три работающие атомные электростанции. Об этом сообщает ZDF.

От сети отключили АЭС Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии.

«Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии», — заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке, представляющая партию «Союз 90 / Зеленые».

Фракция Социал-демократической партии в парламенте опубликовала в твиттере сообщение с текстом: «Атомная энергия? Пока!» В свою очередь генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай призвал не отказываться от технологии полностью.

Deutsche Welle отмечает, противники атомной энергетики в течение дня 15 апреля отмечали отключение АЭС митингами в нескольких городах. На улицы также вышли люди, выступающие против закрытия АЭС. Издание напоминает, что согласно опросу, проведенного институтом YouGov, две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в стране.

Решение об окончательном отказе от атомной энергии было принято в Германии в 2011 году — после катастрофы на АЭС «Фукусима». Предполагалось, что последние станции закроют до конца 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину и последовавшего за этим энергетического кризиса закрытие АЭС перенесли на апрель.