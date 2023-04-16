Более 50 человек погибли в Судане в результате столкновений спецназа и армии. В стране начали блокировать доступ к интернету

В Судане в результате боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией страны погибли как минимум 56 мирных жителей, еще 596 получили ранения. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Центр комитета врачей Судана.

В столице страны Хартуме погибли 25 человек, в том числе 17 мирных жителей.

Как отмечает Al Jazeera, бои продолжаются второй день, звуки выстрелов и тяжелой артиллерии утром 16 апреля слышны в столице и соседних городах Омдурмане и Бахри. Красный Полумесяц Судана сообщает, что больницы в нескольких районах перегружены, так как число раненых продолжает расти.

Суданская телекоммуникационная компания MNT начала блокировать интернет-сервисы в стране, передают Reuters и Al Jazeera. Такое требование выдвинул государственный телекоммуникационный регулятор.

Reuters также сообщало, что военные Судана нанесли нанесли удары по базе спецназа Омдурмане в попытке восстановить контроль над страной.

Вооруженные столкновения между RSF и армией в Хартуме начались утром 15 апреля. Стрельба была слышна в районе штаб-квартиры армии Судана и Минобороны, а также на севере столицы, где расположен президентский дворец. RSF обвинила суданскую армию в попытке госпереворота, армия Судана заявила, что группировка атаковала государственные и стратегические объекты. Причиной конфликта стало то, что RSF отказывается выполнять требование армии и продемократических сил Судана об интеграции в вооруженные силы.

Reuters отмечает, что это первый серьезный конфликт между армией и RSF с тех пор, как в 2019 году они совместно совершили военный переворот в стране и отстранили от власти президента Омара аль-Башира, управлявшего Суданом 30 лет. С 2021 года страной руководит Переходный суверенный совет — переходная военно-гражданская администрация, в которую входит лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало.

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