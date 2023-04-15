France 24 выпустил сюжет о подготовке российских войск к контрнаступлению Украины. Киев назвал его «позором», канал удалил материал

Французский телеканал France 24 удалил сюжет, в котором рассказывалось о подготовке российских войск к контрнаступлению Украины. На это обратили внимание украинские СМИ.

Сюжет назывался «Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». В описании к нему говорится, что съемочная группа посетила военный лагерь «в 30 километрах от линии фронта», а большинство находящихся там солдат «были призваны из Сибири» и не являются профессиональными военными. Где конкретно размещен лагерь, в сюжете не уточняется.

Один из мужчин, который в сюжете назван российским солдатом, говорит, что российское оружие лучше западного. Он также заявляет, что должен защищать свою страну «с достоинством», так как его дед тоже воевал.

Репортаж французского телеканала раскритиковали украинские официальные лица.

«Плохой пример так называемой „нейтральной журналистики“: репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне „Дня Д“», — написал в своем твиттере посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он также обратил внимание, что в сюжете говорится о «контрнаступлении противника», имея ввиду украинскую армию.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал репортаж французского телеканала «позором журналистики».

«Поездка на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и те, кто участвует в таких действиях, будут привлечены к ответственности по закону», — заявил он.

На момент публикации новости сюжет France 24 не доступен на YouTube и на сайте телеканала. Представители France 24 не комментировали ситуацию с сюжетом.