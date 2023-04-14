Журналисты подтвердили гибель почти 20,5 тысячи российских военных в Украине

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» совместно с командой волонтеров установили имена 20 451 российского военного, погибшего в ходе полномасштабной войны в Украине.

За последние две недели журналисты установили имена 1820 погибших, что, как отмечает «Би-би-си», является самым большим показателем за все время войны.

Треть из почти 20,5 тысячи погибших приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК.

«Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяцев. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 41 тысячу человек погибшими», — пишет «Би-би-си».

Минобороны РФ в последний раз сообщало о потерях в сентябре 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

The New York Times со ссылкой на утекшие документы американской разведки писала, что ФСБ «обвиняет» Минобороны РФ в «сокрытии российских потерь в Украине». По версии спецслужбы, военное ведомство не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправляемых в Украину из Чечни. Сама ФСБ якобы оценивает количество убитых и раненых со стороны России в Украине составляет около 110 тысяч человек.