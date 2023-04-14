Умер кинокритик Юрий Богомолов

Советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет. Об этом в фейсбуке сообщил его сын, театральный режиссер Константин Богомолов.

kino-teatr.ru

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК. Богомолов публиковался в различных изданиях, в том числе в журналах «Искусство кино», «Советский экран» и «Сеанс». В разные годы работал заведующим отделом культуры в газете «Известия» и телеобозревателем в «Российской газете». Автор больше десяти книг о кино.