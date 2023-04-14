Российского военного приговорили к 10 годам колонии по делу об убийстве сотрудника Росгвардии в Украине

Крымский гарнизонный военный суд в аннексированном Симферополе приговорил российского контрактника Алексея Усенко к десяти годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Росгвардии на войне в Украине.

Как сообщает «Коммерсант», Усенко признали виновным по статьям об умышленном убийстве и угрозе убийством. Защита подала жалобу на приговор, но Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил его в силе.

По версии следствия, контрактник убил сотрудника Росгвардии, приняв его за «украинского диверсанта». По данным газеты, в 2022 году Усенко остановил автомобиль, в котором ехали двое сотрудников Росгвардии. Угрожая оружием, он потребовал выйти из машины.

Водитель автомобиля, согласно его показаниям, представился и показал свои документы. После этого, говорится в материалах дела, Усенко выстрелил во второго росгвардейца, смертельно ранив его в живот, а также потребовал, чтобы второй лег на землю. Сослуживцы Усенко убедили его опустить автомат. По их словам, от него пахло перегаром и он вел себя агрессивно.

Сам Усенко утверждал, что задержал «украинских диверсантов». В ходе следствия он отрицал вину, утверждая, что огонь могли открыть диверсанты или другие российские военные. По его словам, о том, что стрелял именно он, известно только со слов водителя машины, а тот мог ошибиться в темноте.