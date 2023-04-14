Минэкономразвития спрогнозировало максимальный за пять лет рост зарплат в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в 2023 году рост реальных заработных плат в России превысит 5%. Об этом он сказал на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития, передает «Интерфакс».

Ведомство ожидает, что зарплаты увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% — в реальном. Как отмечает РБК, последний показатель станет максимальным с 2018 года. В 2022 году реальные зарплаты снизились на 1%.

Согласно предыдущему прогнозу Минэкономразвития, сделанному в сентябре 2022 года, рост реальных зарплат в 2023 году ожидался на уровне 2,6%.

По словам Решетникова, росту «будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры», а также адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

Решетников также предполагает, что в 2023 году реальный ВВП России вырастет на 1,2% (после снижения на 2,1% в прошлом году). Предыдущий прогноз предусматривал снижение на 0,8%. По словам министра, основным драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат.

Представленный министром прогноз роста ВВП «существенно превосходит» оценки независимых экспертов и международных организаций, пишет РБК. По прогнозу Всемирного банка, в текущем году российский ВВП снизится на 0,2%. Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,7%. Московский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ожидает, что динамика российского ВВП составит от минус 0,4% до нуля.

Минэкономразвития также уточнило прогноз по инфляция. Теперь ведомство ожидает инфляцию на уровне 5,3%, тогда как в сентябре 2022 года прогнозировало 5,5%.

По прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году составит 5-7%. Опрошенные «Интерфаксом» экономисты ожидают инфляцию в 6,2%.

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