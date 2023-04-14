Леди Гагу назначили сопредседателем комитета по культуре при президенте США

Президент США Джо Байден подписал указ о назначении певицы Леди Гаги и режиссера Брюса Коэна сопредседателями президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отдельно пресс-служба отметила, что Леди Гага входит в число наиболее коммерчески успешных певиц. Также подчеркивается ее активное участие в благотворительной деятельности и общественных кампаниях, в том числе в защиту прав ЛГБТК-сообщества.

Кроме них в комитет вошли больше 20 человек, которых Белый дом назвал «выдающимися художниками, учеными и филантропами», в том числе актеры Джордж Клуни и Дженнифер Гарнер, а также музыканты Джон Батист и Джо Уолш.

Комитет президента США по культуре и искусству был создан в 1982 году Рональдом Рейганом. Он служит консультативным органом администрации по многим культурным вопросам, включая рекомендации президенту и руководителям Национального фонда гуманитарных наук, Национального фонда искусств и Института музейно-библиотечного обслуживания.

Джо Байден восстановил работу комитета в сентябре 2022 года, после того как он был распущен в 2017 году во время президентства Дональда Трампа. Тогда члены комитета подали в отставку в знак протеста после митинга правых в Шарлотсвилле, который Трамп, по их мнению, поддержал. В свою очередь Белый дом тогда опубликовал заявление, в котором говорилось, что Трамп уже планировал распустить комитет, назвав его «безответственным способом расходования американских налогов».