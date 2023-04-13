Обвиняемый в массовом убийстве в гимназии в Казани получил пожизненный срок

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку лишения свободы 21-летнего жителя Казани Ильназа Галявиева, который совершил массовое убийство в гимназии в Казани, сообщает «Интерфакс».

11 мая 2021 года в Казани произошло вооруженное нападение на гимназию № 175. Стрельбу в учебном заведении открыл бывший ученик Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли семеро детей и две учительницы. Нападавшего задержали.

Во время расследования уголовного дела Галявиева первоначально признали невменяемым, но повторная экспертиз признала, что он вменяем.

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