Умер писатель Эдуард Багиров

Писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. О смерти Багирова сообщают, в частности, Varlamov News и Маргарита Симоньян.

Varlamov News со ссылкой на источники пишет, что «последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы».

Багиров получил известность в 2007 году после выхода романа «Гастарбайтер». Среди других его работ романы «Любовники» (2008 год) и «Идеалист» (2010 год). Он также написал сценарии к фильму «Онегин» и сериалу «Пепел».

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Помимо литературной деятельности Багиров активно занимался политикой. Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России».

В 2015 году в Молдове Багиров был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в 2009 году, когда в Кишиневе проходили акции протеста против результатов парламентских выборов.