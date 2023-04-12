Deutsche Bank планирует закрыть два своих IT-центра в России. До начала войны в них работали 1500 человек

Финансовый конгломерат Deutsche Bank собирается закрыть два своих центра IT-разработок в России. Как пишет The Financial Times со ссылкой на источники в Deutsche Bank, руководство пока официально не объявило об этом, но внутри компании вопрос о прекращении IT-операций в России считается решенным.

До полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Петербурге работали около 1500 человек. После начала войны Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин. В июне 2022 года сообщалось, что около половины сотрудников приняли предложение переехать вместе с семьями.

По состоянию на апрель, пишет FT, в IT-центрах Deutsche Bank в России работали около 500 сотрудников. Всем им предложены компенсационные пакеты при условии добровольного увольнения, принять которые сотрудники могут в течение полугода.

Deutsche Bank открыл центр IT-разработок в России в 2001 году. В последние годы, отмечает The Financial Times, это подразделение играло значительную роль в работе компании, несмотря на то, что Deutsche Bank сократил свое присутствие в России уже в 2014 году.

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