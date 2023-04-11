Умер израильский писатель Меир Шалев

Израильский писатель и публицист Меир Шалев умер 11 апреля в возрасте 74 лет, сообщает газета «Едиот Ахронот», в которой он работал обозревателем.

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Шалев умер после продолжительной болезни, у него диагностировали онкологическое заболевание, уточняет NEWSru.co.il.

Соболезнования выразил президент Израиля Ицхак Герцог: «Как жаль, что мы больше не будем ждать новой книги Меира Шалева, которая изменит нашу жизнь и сделает ее полнее и богаче».

Меир Шалев родился в 1948 году в семье израильского писателя Ицхака Шалева. В 1970-е получил известность как теле- и радиоведущий. В 1988 году вышел первый роман Шалева — «Русский роман» о приезде евреев из России в Израиль, ставший бестселлером. Среди других его работ выделяют романы «Эсав» (1991), «Как несколько дней» (1994), «Голубь и мальчик» (2006).