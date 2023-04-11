Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» Форум гражданского общества Россия-ЕС

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» деятельность немецкого Форума гражданского общества Россия-ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе ведомства говорится, что форум является структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций, деятельность которой направлена «на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, установление контактов с российскими „политическими эмигрантами“ в целях их использования в ущерб интересам России».

Кроме того, Генпрокуратура считает, что организация сотрудничает с лицами, признанными в России «иноагентами» и «нежелательными» организациями, а также реализует программы и проекты, направленные на «дискредитацию» руководства РФ.

«Таким образом, деятельность указанной сетевой структуры представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — заключает ведомство.

По состоянию на 11 апреля в списке Минюста РФ было 80 организаций, деятельность которых объявили «нежелательной» на территории России. За сотрудничество с этими организацией в РФ предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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