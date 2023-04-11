ФСИН отказалась от идеи обязать членов ОНК предупреждать о посещении изоляторов за 48 часов

ФСИН исключила из проекта новой редакции документа, регламентирующего действия членов ОНК, требование уведомлять о посещении СИЗО и других учреждений за 48 часов. Внимание на это обратил «Интерфакс».

В новой версии говорится, что комиссия должна уведомить о своем посещении территориальный орган службы или непосредственно ФСИН России (в зависимости от того, в чьем подчинении находится СИЗО), однако сроки подачи такого уведомления не указываются. Такая же норма действует и сейчас.

Комментируя внесенные изменения, заместитель председателя московской ОНК Ольга Дружинина заявила, что в комиссии поддерживают решение ФСИН.

В предыдущей версии документа, представленной в первых числах апреля, ФСИН предлагала сделать обязательным для членов ОНК уведомление за 48 часов до визита в СИЗО. Ведомство утверждало, что это делается для «организации личной безопасности» членов ОНК.

Правозащитники подвергли предложение ФСИН резкой критике, заявив, что если оно будет принято, это станет «началом конца» наблюдательных комиссий.

Сейчас представители ОНК должны уведомлять ФСИН о посещении СИЗО, но могут это делать непосредственно перед приходом в изолятор. Это позволяет комиссии реагировать на срочные сообщения о нарушении прав заключенных.