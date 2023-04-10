Суд в Перми оправдал бывшего полицейского по делу об избиении местного жителя до смерти

Кировский районный суд Перми оправдал бывшего полицейского, 28-летнего Олега Бурнышева, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката подсудимого Дениса Малеева.

Суд вынес такое решение после того, как 24 марта коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт.

По версии обвинения, 10 февраля 2022 года старший лейтенант Бурнышев приехал на вызов к пермяку Юрию Лузянину, который заявил о краже планшета и телевизора. Во время беседы, как утверждает полицейский, Лузянин был пьян, якобы заявил, что смотрел на планшете детское порно, а затем набросился с ножом на сотрудника МВД, когда тот попытался переговорить с парализованной матерью Лузянина.

Полицейский утверждает, что не менее пяти раз ударил нападавшего и отнял у него нож, после чего допросил мать пермяка, а спустя 20 минут заметил, что тот мертв. Бурнышев пытался реанимировать мужчину. Затем полицейский вернулся к матери Лузянина и сообщил, что ее сын мертв.

После случившегося Бурнышева уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». После решения суда, отмечает 59.ru, Бурнышев может рассчитывать на восстановление на работу в полиции.