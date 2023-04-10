Суд в Калуге приговорил к условным срокам военных, обвиняемых в гибели трех человек из-за случайного катапультирования экипажа Ту-22

Гарнизонный военный суд в Калуге приговорил к условным срокам заключения замкомандира эскадрильи 52-го Гвардейского авиаполка ВВС России Алексея Скворцова и техника Игоря Аристова, сообщила газета «Коммерсант».

Оба подсудимых получили соответственно три года и два с половиной года условно по делу о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности гибель трех человек (статья 351 УК РФ).

По версии следствия, 23 марта 2021 года на базовом аэродроме 52-го авиаполка Шайковка в Калужской области во время учений произошла авария. Из-за катапультирования при запуске двигателей ТУ-22М3 погибли трое военных. В тот момент самолет стоял на взлетно-посадочной полосе.

Как пояснил адвокат майора Скворцова Сергей Иванов, следствие и суд не смогли установить причины произошедшей аварии. По словам Иванова, защита полагает, что «причиной трагедии стала все же техническая неисправность самолета».

Защита подала апелляционную жалобу и потребовала отменить решение суда первой инстанции и вернуть материалы дела прокурору, пишет «Коммерсант». Прокуратура также обжаловала решение суда.

Апелляцию на приговор рассмотрит Второй Западный окружной военный суд в Москве.