Далай-лама извинился за то, что поцеловал мальчика в губы и предложил «пососать язык»

Далай-лама принес официальные извинения индийскому мальчику и его семье за свое поведение, когда он поцеловал мальчика в губы и предложил ему «пососать язык».

Инцидент произошел в феврале на церемонии, посвященной окончанию обучения группы детей по программе одного из индийских благотворительных фондов.

В ходе церемонии мальчик подошел к Далай-ламе и спросил, можно ли обнять его. В ответ Далай-лама сначала попросил поцеловать его в щеку, а затем поцеловал мальчика в губы. После этого он высунул язык и сказал мальчику: «Пососи мой язык», они соприкоснулись языками.

Запись инцидента распространилась в интернете и вызвала массовую критику. Многие назвали действия Далай-ламы абьюзом. «Некоторые напоминают, что демонстрация языка — это , однако это видео не о культурном самовыражении. Но даже если это так, такое культурное самовыражение неприемлемо», — в частности, заявила влиятельная индийская правозащитная организация Haq: Center for Child Rights.

В заявлении представителей Далай-ламы подчеркивается, что он приносит извинения мальчику, его семье, а также людям по всему миру «за ущерб, который могли нанести его слова». «Его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте», — подчеркнули представители Далай-ламы.