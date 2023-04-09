Washington Post: ЧВК Вагнера пыталась закупить оружие в Турции

Журналисты продолжают изучать обнародованные в результате утечки секретные документы Пентагона. В частности, пишет The Washington Post, из них стало известно, что ЧВК Вагнера вела переговоры о закупке вооружений в Турции — стране, входящей в НАТО.

Представители ЧВК Вагнера, говорится в документах, встречались с некими контактами в Турции и обсуждали закупку оружия и оборудования для «действий» в Мали и Украине. Утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита подтверждал, что его страна готова приобрести у Турции оружие для ЧВК Вагнера.

Чем завершились переговоры и знали ли о них что-либо власти Турции, из документов неизвестно. Пресс-служба правительства Турции и посольство Мали в Вашингтоне отказали Washington Post в комментариях.

7 апреля стало известно, что министерство обороны США проводит расследование по поводу утечки секретных документов, в которых, в частности, были подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. В свою очередь эксперты отмечали, что слитые документы были частично отредактированы.

8 апреля в соцсетях появилась новая порция секретных документов, на этот раз касающаяся работы американской разведки не только в Украине и России, но и по всему миру. При этом, как отмечают американские СМИ, речь идет о сборе разведданных и в странах, считающихся союзниками США.

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