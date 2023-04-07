В Москве задержали мужчину с пистолетом, который пытался попасть в здание Минобороны РФ

Вооруженный пистолетом мужчина пытался проникнуть в главное здание Минобороны России в центре Москвы, сообщили ТАСС, телеграм-каналы Shot и «112».

Инцидент произошел на КПП у здания Минобороны на Фрунзенской набережной. «Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог», — рассказал собеседник ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. На задержанного составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Его направили на обследование в психиатрическое отделение. По предварительным данным, оружие, изъятое у задержанного — пневматический пистолет.

По данным «112», задержанный — житель Ярославля 40-летний Дмитрий Буман. «Осторожно, новости» пишут, что задержанный Дмитрий Б. — председатель ТСЖ из Рыбинска.

Власти Москвы и Минобороны РФ сообщения об инциденте не комментировали.