Трех подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению

Суд в штате Флорида приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов уголовного дела об убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой), сообщает АР.

Ранее в марте 28-летний Майкл Боутрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом были признаны жюри присяжных виновными в убийстве первой степени и вооруженном ограблении.

Прокуратура не требовала для подсудимых смертной казни, поэтому единственным приговором, который мог вынести судья округа Бровард Майкл Усан за убийство первой степени, было пожизненное заключение, поясняет издание.

В деле также фигурировал четвертый подозреваемый Роберт Аллен, который рассказал, что участвовал в ограблении рэпера. В 2022 году он признал себя виновным в убийстве второй степени. Приговор ему отложили до завершения суда над тремя другими обвиняемыми. Ему также может грозить срок вплоть до пожизненного.

20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, считавшийся одной из главных новых звезд американского рэпа, был застрелен в Майами 18 июня 2018 года. Музыкант стал жертвой вооруженного ограбления. По данным полиции, застрелив XXXTentacion, преступники украли из его автомобиля сумку Louis Vuitton, в которой находились 50 тысяч долларов наличными. Подозреваемых в убийстве задержали по горячим следам.

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