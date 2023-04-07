Евгений Пригожин попросил главу СК завести уголовное дело на петербургского губернатора Александра Беглова

Основатель Евгений Пригожин обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает пресс-служба Пригожина.

Согласно опубликованному заявлению, Пригожин просит завести на Беглова дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

В своем обращении Пригожин заявил, что в Санкт-Петербурге более 850 охраняемых государством объектов культуры города находятся в «разрушающемся и заброшенном состоянии». В таком положении вещей, по мнению основателя ЧВК Вагнера, виноват непосредственно губернатор.

«Длительное бездействие и неприятие мер по сохранению объектов культурного наследия правительства Санкт-Петербурга и лично губернатора города приводит к невосполнимой утрате объектов культурного наследия и нарушению действующего законодательства», — говорится в письме.

Кроме того, Пригожин заявил, что лично столкнулся с противодействием правительства и губернатора при реализации проекта по сохранению , а именно «приспособлению объекта культурного наследия для современного использования под гостиницу».

Александр Беглов ситуацию пока не комментировал.

Евгений Пригожин уже не в первый раз обращается в правоохранительные органы по поводу Александра Беглова. В конце октября 2022 года основатель ЧВК Вагнера обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку «по возможному факту создания губернатором организованного преступного сообщества с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

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