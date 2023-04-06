Прокуратура штата Мэриленд обвинила священников католической церкви в сексуализированном насилии над 600 детьми

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун обвинил представителей католической церкви в Балтиморе в сокрытии случаев сексуализированного насилия в отношении более чем 600 детей, которое продолжалось с 1940-х годов и как минимум до 2002 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на 463-страничный отчет прокуратуры.

В отчете названы имена больше 150 священников и описаны действия, которые они предположительно совершали. Там говорится, что некоторые приходы были «базами многочисленных насильников». Например, церковь Святого Марка в Катонсвилле, где, по утверждению прокуратуры, 11 предполагаемых насильников жили с 1964 по 2004 год.

«Снова и снова члены церковной иерархии решительно отказывались признавать обвинения в сексуализированном насилии над детьми. Когда отвергать обвинения становилось невозможным, церковное руководство удаляло насильников из прихода или школы, иногда с обещаниями, что они больше не будут контактировать с детьми. Церковные документы показывают, что епархия была больше озабочена тем, чтобы избежать скандала, чем защитой детей», — говорится в отчете.

Жертвы насилия назвали публикацию отчета «назревшей публичной расплатой». Одна из них, Джин Венер, рассказала журналистам, что в подростковом возрасте подверглась насилию со стороны священника Джозефа Маскелла, который служил капелланом в католической школе, где она училась. По ее словам, она неоднократно подвергалась насилию, но рассказать об этом смогла только спустя два десятилетия, в начале 1990-х. Тогда она сообщила об этом церковным чиновникам, надеясь, что они «поступят правильно».

Согласно отчету, жертвами Маскелла стали не менее 39 детей, пишет Associated Press. Он отрицал обвинения вплоть до своей смерти в 2001 году, никаких уголовный обвинений ему предъявлено не было.

AP приводит еще один случай из доклада, где рассказывается, что в 1964 году священник Лоуренс Бретт признался в сексуализированном насилии над подростком в католическом университете в Коннектикуте. Его перевели в Нью-Мексико под видом лечения от гепатита, а затем в Сакраменто, где еще один подросток сообщил о жестоком обращении со стороны Бретта. Позже священника перевели в Балтимор, где он служил капелланом в средней школе для мальчиков и надругался, согласно докладу, над более чем 20 детьми.

После публикации отчета архиепископ Балтимора Уильям Лори опубликовал заявление, в котором извинился перед жертвами насилия и сказал, что в отчете «подробно описывается предосудительный период в истории епархии, который не будет замалчиваться, игнорироваться и не будет забыт».

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