«Яндекс» представил нейросеть «Шедеврум», генерирующую картинки

Компания «Яндекс» представила бета-версию приложения «Шедеврум», генерирующего изображения с помощью нейросети.

В «Яндексе» сообщили, что нейросеть понимает запросы на русском и английском языках, учитывает особые пожелания (такие как «фотореализм» или «высокая детализация»), может подражать известным художникам и работать в заданных художественных стилях, пишет РБК. В компании подчеркнули, что нейросеть «очень любит конкретику» в запросах пользователей.

Прототип приложения доступен в App Store и Google Play. Чтобы сгенерировать изображение по собственному запросу, нужно подать заявку. В будущем генерировать картинки смогут все пользователи.

Искусственный интеллект, сказано в описании приложения, по запросу делает четыре варианта изображения, а пользователь выбирает лучший. Готовые работы появляются в общей ленте и в подборках. «Количество попыток не ограничено: генерируйте столько картинок, сколько захотите», — говорится в описании «Шедеврума».

В «Яндексе» сообщили, что нейросеть обучили на 240 миллионах примеров изображений с текстовыми описаниями, сейчас обучение продолжается на дополнительных 500 миллионах примеров.

«К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только», — сказал глава управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков. Он не уточнил, когда запланирован выход финальной версии.

Примеры работ пользователей «Шедеврума»

Шедевриум

Шедевриум

Шедевриум

Шедевриум

Среди продуктов «Яндекса» генерировать изображения по запросу умеет голосовой помощник «Алиса». Компания объявила об этом в июне 2020 года. «Алиса» создает картинки с помощью двух нейронных сетей.

«Сбер» представил в июне 2022 года нейросеть Kandinsky, которая создает изображения по текстовым описаниям. В начале апреля 2023 года компания выпустила обновленную версию нейросети, которая понимает запросы на 101 языке.

Читайте также

Тоже мечтаете увидеть Путина в Гааге? (Пока) это возможно только с помощью нейросети Midjourney Но изображения такие реалистичные, что разработчики уже запретили генерировать новые — и даже забанили создателя Bellingcat

Читайте также

Тоже мечтаете увидеть Путина в Гааге? (Пока) это возможно только с помощью нейросети Midjourney Но изображения такие реалистичные, что разработчики уже запретили генерировать новые — и даже забанили создателя Bellingcat