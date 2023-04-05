Сеть постоматов PickPoint прекратила работу в России

Логистический сервис PickPoint из-за финансовых трудностей решил прекратить работу в России. С 4 апреля сервис прекратил прием новых грузов от юридических и физических лиц, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Гендиректор PickPoint Надежда Романова заявила в письме партнерам, что оборот сервиса снизился из-за ухода западных ретейлеров, составлявших основную часть клиентов PickPoint, а также из-за того, что западный инвестор не может финансировать сервис.

Компания намерена доставить все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы — вернуть клиентам до конца апреля.

На горячей линии сервиса сообщили ТАСС, что сервис PickPoint приостановил работу.

По собственным данным PickPoint, у компании 6000 постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.