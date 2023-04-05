Cisco перед уходом из России уничтожила запчасти почти на два миллиарда рублей

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco в январе 2023 года из-за закрытия бизнеса в РФ уничтожил материально-производственные запасы в России на 1,86 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчетности одного из юрлиц Cisco в РФ — «Сиско системс». Внимание на это обратил ТАСС.

В документах сказано, что решение уничтожить «все запасы, IT-оборудование, демо-образцы» приняли в августе 2022 года. В Cisco пошли на это из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий в России, а также из-за невозможности реэкспорта.

«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1 864 002 000 рублей», — говорится в отчетности компании. Как отметил ТАСС, в 2020 и 2021 годах такой резерв под обесценение запасов не создавали.

Под материально-производственными запасами в основном понимают эксплуатационные запчасти для оборудования Cisco. Также компания уничтожила транспортные средства, офисную мебель и технику на один миллион рублей.

По оценке Йельского университета, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года более тысячи иностранных компаний объявили, что уйдут или ограничат деятельность в России.

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